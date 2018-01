N-VA: "Schelle moet meewerken aan zwembaddossier" 02u46 0

Oppositiepartij N-VA blijft betreuren dat de gemeente Schelle niet wil instappen in het dossier van het Rupelzwembad. "Terwijl Niel, Aartselaar en Hemiksem verderwerken aan de komst van het nieuwe zwembad, blijft het Schelse bestuur ter plaatse trappelen."





Het nieuwe Rupelzwembad komt naast het huidige zwembad aan de Dijkstraat in Aartselaar. Voorlopig hebben enkel Aartselaar, Hemiksem en Niel zich achter het project geschaard. Boom, Schelle en Rumst willen eerst een publiek-private samenwerking op poten zetten met een private investeerder. Pas nadien willen ze zich uitspreken over een precieze locatie. (BCOR)