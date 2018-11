N-VA Rumst kiest nieuwe fractieleider Els Dalemans

22 november 2018

De Rumstse N-VA-afdeling heeft een nieuwe fractieleider in de gemeenteraad. Kenneth Heylen (26) werd door de leden unaniem verkozen, hij volgt Dieter Wijckmans op. Heylen woont in de Rumstse deelgemeente Reet waar hij al jaren actief is in het verenigingsleven. Hij nam in oktober voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en werd vanop de 14de plaats verkozen. N-VA haalde bij die verkiezingen negen zetels binnen, twee meer dan zes jaar geleden. De partij gaat de komende zes jaar besturen met het kartel CD&V-3D.