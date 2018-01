Met 103 per uur door bebouwde kom 23 januari 2018

Een autobestuurder heeft afgelopen weekend zijn rijbewijs kunnen inleveren nadat hij meer dan de helft te snel reed. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort mag hij het voor de politierechter gaan uitleggen, waar hij naast een bijkomend rijverbod ook een geldboete tot 3.000 euro riskeert.





De politie betrapte de man bij een snelheidscontrole op de Eikenstraat in Rumst. Daar geldt een snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur. De autobestuurder klokte af op 103 kilometer per uur. Verder is ook nog het rijbewijs van een andere autobestuurder in beslag genomen. Die reed maar liefst 90 kilometer per uur. Ook hij mag een uitnodiging van het politieparket verwachten. In totaal zijn 228 autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid. Naast de twee snelheidsduivels zijn nog 42 andere autobestuurders geflitst. (TVDZM)