Meisje met zeldzame ziekte Skye (1 jaar) ontvangt broodnodige thuismonitor Antoon Verbeeck

27 november 2018

17u11 0 Rumst “We hebben gehuild van geluk.” Het AZ Sint-Maarten uit Mechelen schenkt een thuismonitor aan de ouders van Skye, een 13 maanden oud meisje uit Terhage (Rumst) dat lijdt aan het zeldzame coffin siris-syndroom. Het Riziv weigerde in het verleden om zo’n thuismonitor aan de ouders toe te kennen, ook al is het voor het gezin een noodzaak.

Vader Wim Vanden Abeele (32) lanceerde enkele dagen geleden via Facebook een hulpkreet die ondertussen meer dan 9.000 keer werd gedeeld. De post bereikte uiteindelijk via Skye’s grootmoeder Sandra Segers, werkzaam bij het AZ Sint-Maarten, Jan Claesen, directielid van de technische dienst van het Mechelse ziekenhuis, en Stijn Dupriez, directielid en hoofd technische dienst. “De thuismonitor die we van het AZ Sint-Maarten ter beschikking krijgen is een godsgeschenk. Toen we het nieuws te horen kregen, zijn we beginnen huilen van geluk”, vertelt mama van Skye Dara Willems (26). “We zijn al verschillende malen bij het Riziv gaan aankloppen voor een thuismonitor, zonder succes. Zij baseren zich op het slaaponderzoek van Skye, dat volgens hen de criteria om thuis een monitor te gebruiken niet haalt. Samen met ons hebben ook andere dokters gepleit voor een thuismonitor voor Skye, maar het mocht niet baten.”

“Skye stopt bij momenten met ademen en krijgt dan een asgrauwe kleur. Dat gebeurt ook ‘s nachts. Onze dochter ligt nu bij ons in de kamer, zodat we via een beurtrol een oogje in het zeil kunnen houden. We zijn doodmoe, maar we kunnen niet anders. Vandaar dat een thuismonitor nodig is. Het waarschuwt ons wanneer er iets aan de hand is met haar ademhaling, bloeddruk en saturatie. Het is ook handig voor het verdere onderzoek van de neurologen, die dan beter de effecten tijdens zo’n uitval van Skye kunnen bestuderen. We hopen dat we op termijn met de gegevens die we via de thuismonitor ophalen aan het Riziv kunnen aantonen dat ze wel degelijk hulp nodig heeft. Naast het weigeren van een thuismonitor, wil men ook onze kinderbijslag niet verhogen. Ook al nemen de afspraken voor Skye heel wat tijd in beslag en ben ik van vol- naar halftijds beginnen werken.”

Het coffin siris-syndroom is een zeldzame genetische ziekte. In juli werd na genetisch onderzoek in het UZA in Edegem, waar Skye vandaag een nieuw onderzoek onderging, duidelijk dat het meisje de aandoening heeft. “We merkten dat haar ontwikkeling achteruitging”, vertellen de ouders. “Wat de toekomst haar zal brengen is onduidelijk. Skye krijgt nu kine en watertherapie en we proberen haar zo goed mogelijk te ondersteunen. Kruipen of woordjes zeggen, doet ze nog niet. Maar haar vrolijkheid is ze ondanks de aandoening niet kwijt.”

