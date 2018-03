Marina Cleiren stelt tentoon 07 maart 2018

De Rumtste kunstenares Marina Cleiren stelt nog tot en met 13 april haar werken tentoon in het gemeentehuis van Rumst. Cleiren werd geboren in Reet en groeide op in Terhagen als jongste van 3 zussen. De liefde leidde Cleiren naar Nederland. "Op dit moment ligt mijn focus op het maken van portretten. Ik sloot me door de jaren heen aan bij verschillende kunstverenigingen en stelde tentoon in binnen- en buitenland."





