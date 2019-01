Man valt jongetje lastig op verlaten landwegje, politie neemt zaak ernstig TVDZM

18 januari 2019

15u50 0 Rumst De politiezone Rupel is een onderzoek gestart naar een man die donderdagavond een jongetje heeft lastiggevallen. Toen het jongetje voorbijwandelde, begon de verdachte met zijn geslachtsdelen te spelen. “Hij wilde ook mijn zoon vastgrijpen”, klinkt het.

De moeder van het slachtoffer postte een bericht op Facebook in de hoop de man te kunnen identificeren en om anderen te waarschuwen. Het incident vond plaats afgelopen donderdagnamiddag. De jongen was op dat moment op weg naar huis. Ter hoogte van een landwegje van de Pierstraat naar de Predikherenhoevestraat probeerde een onbekende man de jongeman de weg te belemmeren. “De man liet zijn broek zakken en begon met zijn geslachtsdelen te spelen”, schrijft zijn moeder in een melding op Facebook. “Nadien wou hij ook nog mijn zoon vastgrijpen.”

De jongeman kon zich loswrikken en sloeg op de vlucht. Thuis vertelde hij het verhaal aan zijn ouders, die naar de politie stapten om een klacht in te dienen. De politie van Rupel bevestigt de melding van de ouders en voegt eraan toe dat ze intussen gestart zijn met een onderzoek. “We nemen deze melding ernstig en zijn nu volop bezig. Momenteel is er nog geen verdachte geïdentificeerd”, reageert politiewoordvoerder Joris Van Camp.

Voorlopig gaat het om een alleenstaande gebeurtenis. De politie houdt de ogen open en hoopt net zoals de ouders van de jongen dat er snel een verdachte kan worden opgepakt. “Hij is erg onder de indruk van de feiten”, besluit de moeder op Facebook. “Hij durfde zelf niet meer naar school.”

De man zou op het moment van de feiten een grijze sweatervest en een joggingbroek hebben gedragen. Zijn gezicht was amper zichtbaar. Het bericht op Facebook werd intussen al meer dan duizend keer gedeeld.