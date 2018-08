Lichtfeesten hebben topeditie achter de rug 13 augustus 2018

02u37 0

De Lichtfeesten in de wijk Predikherenvelden in Reet (Rumst) hebben een topeditie achter de rug, met zeker meer dan 20.000 bezoekers. "Alle puzzelstukjes pasten: de honderden huizen en tuinen waren prachtig versierd, de programmatie was top en de weergoden waren ons goed gezind", zegt Dieter Wilssens namens de organisatie.





"Vrijdagavond regende het even, maar dat deed na die warme weken zo'n deugd dat mensen niet eens huiswaarts keerden. De jongeren bleven zelfs dansen in de regen op het San Luce muziekfestival. Zaterdag was een hoogdag, met tot 's avonds laat drukte op al onze terrassen. Zondag sloten we dit fantastische weekend af met nog meer volk en gefeest. Het was sinds 2003 geleden dat we nog zoveel volk over de vloer telden, maar de Lichtfeesten 2018 waren de overtreffende trap van die topeditie van toen."





(EDT)