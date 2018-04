Leerlingen organiseren sportdag voor senioren 27 april 2018

02u42 0 Rumst Een groep leerlingen van het Atheneum Boom organiseerde gisteren een bijzondere sportdag in woonzorgcentrum De Vaeren in Reet (Rumst).

"Wij studeren binnenkort af in de richting Lichamelijke Opvoeding/Sport, en kozen ervoor om als eindwerk deze sportdag te organiseren", zegt Wesley Pelgrims namens de studenten. "De organisatie lag in handen van een groep van vijf, maar onze medestudenten staken mee de handen uit de mouwen en hielpen bij de ondersteuning van de verschillende activiteiten. Vanzelfsprekend werd het aanbod aangepast aan de doelgroep, het was voor ons een mooie uitdaging om ook deze mensen aan het sporten en bewegen te krijgen."





Volksspelen

"We gingen van start met een reeks volksspelen, zoals sjoelbak en sleepten ook de XL-versie van enkele bekende gezelschapsspelen aan. Daarna gingen we voor een hippe yoga-les en trokken we naar buiten voor een portie petanque. In de namiddag stond een wandeling door de buurt op het programma, wie het graag rustiger aan deed kon deelnemen aan onze quiz. Het viel ons meteen op dat iedereen met heel veel goesting en plezier deelnam aan deze sportdag, ook al was dat niet voor alle senioren even vanzelfsprekend. Jong en oud heeft zich geamuseerd!" (EDT)