Landelijke Gilde viert 125e verjaardag met zoektocht Els Dalemans

19 maart 2019

11u25 0 Rumst De Landelijke Gilde van Rumst blaast dit jaar 125 kaarsjes uit, en viert die bijzondere verjaardag met een zoektocht.

“Deelnemers kunnen van 1 april tot 15 mei op stap gaan in en rond het Lazaruspad -het voormalige landbouwleerpad- om daar de antwoorden op een reeks vragen te zoeken. De deelnemingsformulieren vind je vanaf 31 maart in de bibliotheek van Rumst, in ‘t Hofke van Lachene en online via rumst.landelijkegilden.be.”

“Alle formulieren moeten ingediend worden voor 20 mei, want de prijsuitreiking van deze zoektocht vindt plaats tijdens onze jubileumdag op zaterdag 25 mei 2019. We vieren feest in een tent aan de Doornlaarlei, en plannen er een ontbijt, eucharistieviering, de inhuldiging van een rustbank aan de kapel, aperitief, barbecue, kinderanimatie …”

De Landelijke Gilde van Rumst werd in 1894 opgericht als de ‘Boerengilde’. In de jaren 1970 werden de bedrijfsgilden afgesplitst en werden de Landelijke Gilden opgericht om de gezins- en plattelandswerking te behartigen.