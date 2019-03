KWB organiseert 30e editie van 'lentejogging’ Els Dalemans

18 maart 2019

15u09 0 Rumst De lentejogging van KWB Reet is jarig: de sportieve activiteit vindt op zaterdag 30 maart al voor de dertigste keer op rij plaats.

“Tijdens deze 30e editie verwachten we weer een heleboel volwassenen, jongeren en G-sporters die zich elk op hun eigen tempo uitleven op onze verkeersvrije omloop. Kinderen kunnen deelnemen aan de 500 of 1.100 meter, G-sporters kunnen kiezen uit dezelfde afstanden. Deze deelnemers betalen 1 euro en krijgen een herinneringsmedaille en prijs aan de finish.”

“Voor volwassenen plannen we routes van 3, 6, 9 en 14 kilometer, met kilometeraanduiding en tijdweergave. Deze deelnemers betalen 6 euro, inwoners van Rumst en KWB-leden krijgen 2 euro korting. We verzamelen aan de Sportschuur in de Processieweg in Reet (Rumst), waar deelnemers ook gebruik kunnen maken van de kleedkamers en douches. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 13 uur, het eerste startschot wordt gegeven om 14 uur. Voor de volwassenen stelden we een prijzenpot samen met waarde van 2.500 euro.”

Meer info: jogging.kwbreet.be