KWB organiseert 29ste Lentejogging 14 maart 2018

KWB Reet organiseert op zaterdag 31 maart de ondertussen al 29ste editie van zijn jaarlijkse Lentejogging. "Iedereen is welkom om deel te nemen: jong en oud, personen met of zonder een beperking... Iedereen kan op zijn eigen tempo een volledig verkeersvrije omloop afleggen, met kilometeraanduiding en tijdsregistratie", klinkt het. "Jongeren en G-sporters kunnen kiezen uit een afstand van 500 of 1.100 meter. De volwassenen kunnen kiezen uit een parcours van 3, 6, 9 of 14 kilometer. Deelnemen kost 6 euro of 4 euro voor inwoners van Rumst en leden van KWB. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 13 uur, het startschot van de eerste wedstrijd wordt gegeven om 14 uur aan de Sportschuur, Processieweg 4 in Reet (Rumst). Daar zijn ook kleedkamers en douches voor de deelnemers. Na de wedstrijden delen we voor zo'n 2.500 euro aan prijzen in natura uit." Meer info: jogging.kwbreet.be (EDT)