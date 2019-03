Kunstwerk focust op zwerfvuil: ‘Schandalig dat kinderen onze rotzooi moeten opruimen’ Els Dalemans

17u17 0 Rumst Aan de Netebruggen in Rumst prijkt voortaan één van de vijf kunstwerken waarmee Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek meer aandacht wil vragen voor zwerfvuil. “Het probleem wordt alsmaar groter, we kunnen andermans troep niet blijven opruimen. Met onze vissen vol afval vragen we voorbijgangers om hun verantwoordelijkheid te nemen”, zegt initiatiefnemer Eddy Stuer.

“Onze actiegroep trok de voorbije weken op donderdag naar de klimaatmars in Brussel, maar dit keer lieten we van ons horen in onze eigen streek. We plaatsen in totaal vijf kunstwerken: in Rumst, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem. Telkens beelden we een vis uit die helemaal volgepropt zit met zwerfvuil dat langs de dijk werd opgeraapt”, zegt Stuer.

“Mensen staan nog te weinig stil bij de oorzaak van die grote ‘plasticsoep’ in onze oceanen: 80 procent van het ronddrijvend afval in zee komt van het land. Fietsers of wandelaars gooien hun drankflesje achteloos in de berm, het belandt in de Rupel en zo in zee. Daar komt het in de vissen terecht, en uiteindelijk weer op ons bord. We foppen onszelf, en dat moet dringend stoppen.”

“We organiseren ook dit weekend weer opruimacties, maar het voelt als dweilen met de kraan open. De hoeveelheid afval neemt alsmaar toe, en waar je vandaag schoonmaakt, kan je morgen opnieuw beginnen. We krijgen veel hulp van jeugdbewegingen en scholen, maar is het eigenlijk niet schandalig dat die kinderen onze rotzooi moeten opruimen? Er moet dringend een mentaliteitswijziging komen, hopelijk kunnen wij met onze kunstwerken ons steentje bijdragen en mensen aan het denken zetten.”

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek organiseert een opruimactie op zaterdag 23 maart. Vrijwilligers zijn welkom om 10 uur aan het gemeentelijk technische centrum in de Korte Veerstraat in Terhagen. Eén dag later, op zondag 24 maart, organiseert ook Actief Terhagen naar jaarlijkse gewoonte een zwerfvuilopruimactie in het dorp. Starten gebeurt weer om 10 uur aan het gemeentelijk technisch centrum.