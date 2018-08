Kunstkring Lazernij stelt tentoon 24 augustus 2018

02u31 0

Kunstkring Lazernij organiseert ook dit jaar weer een kunsttentoonstelling naar aanleiding van de jaarmarkt. De expo vindt plaats in de zalen Dijle en Rupel van het trefcentrum Home Van der Taelen in de Visserstraat. "Zoals elk jaar is er werk te bewonderen van alle deelnemers aan de verschillende kunstateliers", klinkt het. "Deze expo bezoeken kan op 29 en 30 september en op 6 en 7 oktober, telkens van 14 tot 18 uur, en tijdens de jaarmarkt uitzonderlijk al vanaf 10 uur." www.lazernij.be (EDT)