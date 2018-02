Koningin Astridplein week langer afgesloten 16 februari 2018

02u31 0 Rumst Het Koningin Astridplein in Reet (Rumst) blijft een week langer dan gepland afgesloten voor het verkeer. De aannemer ging de krokusvakantie gebruiken om net dit cruciale punt in het centrum af te sluiten, maar dat blijkt niet haalbaar.

Nog zeker tot en met juni wordt er gewerkt in het centrum van Reet. Het Koningin Astridplein wordt heraangelegd, en ook worden een deel van de Eikenstraat en de Steenweg op Waarloos worden aangepakt. Naast wegenwerken vinden er ook rioleringswerken plaats. Om de doorsteek voor de riolering met de Laarstraat te maken moest het kruispunt aan het Koningin Astridplein worden afgesloten. Heel bewust werd gekozen om dit tijdens de minder drukke krokusvakantie te doen, om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Maar tijdens de rioleringswerken doken onvoorziene omstandigheden op, het einde van de schoolvakantie kan dus niet worden gehaald. De aannemer stelt nu alles in het werk om de rijbaan weer vrij te maken voor het verkeer vanaf vrijdag 23 februari.





Omwille van het afsluiten van het Koningin Astridplein, werd het kruispunt van de Berkenlaan en de Processieweg al tijdelijk opengesteld. Deze kruispunten zijn nog niet afgewerkt maar zijn wel berijdbaar. Zij zullen nu langer open blijven zolang het Koningin Astridplein dicht is. De omleiding voor plaatselijk verkeer richting Aartselaar loopt via de Begijnenbossen, Berkenlaan en Eikenstraat. Ook de lokale handelaars in de Eikenstraat zijn bereikbaar via de Berkenlaan.





(EDT)