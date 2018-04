Koningin Astridplein volledig afgesloten voor heraanleg 09 april 2018

02u26 0 Rumst Het Koningin Astridplein in Rumst wordt vanaf maandag 9 april volledig afgesloten voor het verkeer. Tot half juni zal de aannemer er in de weer zijn om van het Astridplein een 'echt' plein te maken. De heraanleg is de vijfde stap in de heraanleg van het dorpscentrum van Reet.

Met heel wat scholen in de omgeving en om de hinder voor de buurt te beperken, neemt het gemeentebestuur een reeks maatregelen. Zo komt er een tijdelijke doorsteek voor lokaal verkeer vanop de parking in de Processieweg naar Hoogvelden. In de andere richting kan het lokale verkeer via de Clemenshoek van de Molenstraat richting Eikenstraat rijden.





In de buurt rondom het Koningin Astridplein wordt de snelheid beperkt tot 30 km/u, zwaar verkeer wordt geweerd. In de Beukendreef van de Molenstraat tot aan Hoogvelden zal een parkeerverbod gelden. Het gemeentelijk administratief centrum pal aan het Astridplein blijft steeds bereikbaar via de Molenstraat of via de Begijnenbossen-Laarstraat.





Steenweg op Waarloos

Ook de werken in de Steenweg op Waarloos zitten op schema: hier wordt vanaf 9 april gestart met fase C. Deze loopt van Steenweg op Waarloos 47 tot de Morenhoevestraat. Over deze afstand wordt de riolering vernieuwd en er worden betonwerken uitgevoerd. Het fietspad tussen Steenweg op Waarloos huisnummer 26 en Steenweg op Waarloos 47 wordt nu ook aangelegd.