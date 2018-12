Kleivriendinnen Nora Tilley zamelen 80.000 euro in met 'Warmste Kom’ Els Dalemans

21u28 0 Rumst Met een cheque van maar liefst 80.000 euro trokken de ‘kleivriendinnen’ van Nora Tilley woensdagavond naar ‘Music for Life’. Ze zamelden dat geld in door meer dan 3.000 kommen te maken en te verkopen. De opbrengst van ‘De Warmste Kom’ gaat naar de ALS Liga.

“Het zijn waanzinnig drukke maar mooie weken geweest, met een overweldigend resultaat”, zegt Bie Van Gucht van keramiekatelier Bamboo. Het idee voor De Warmste Kom ontstond in haar keramiekatelier Bamboo. “Nora was cursiste in mijn atelier toen ze vorig jaar ontdekte dat ze ALS heeft. Wij wilden geld inzamelen voor het onderzoek naar die ongeneeslijke spierziekte. We besloten te doen wat we het liefste doen: kommen draaien.”

“Al snel werd ons kleine project gigantisch groot. Keramisten uit binnen- en buitenland sloten zich bij de actie aan, en we moesten verschillende verkoopdagen organiseren. Onze meer dan 3.000 kommen vlogen telkens de deur uit, en overal werd nog eens gegeten en gedronken bovenop. Het resultaat is een cheque van 80.000 euro. Even belangrijk als dat geld voor onderzoek vinden we de aandacht die gaat naar ALS.”

Van Gucht en haar vriendinnen gaan na deze cheque-overhandiging even rusten. “We hebben hier met 3 mensen enorm veel tijd en energie ingestopt. Er kwamen ook heel wat emoties bij kijken: bij heel wat kommen hoorde een persoonlijk verhaal. Wat een mooi project is dit toch geweest.”