Klasgenoten vieren gouden medaille van olympisch kampioene Dana (20) Els Dalemans

27 maart 2019

14u40 0 Rumst De leerlingen van de secundaire school voor buitengewoon onderwijs Groenlaar in Rumst vierden woensdagochtend feest. Ze verwelkomden Dana Vrancken (20) uit Mortsel weer in de klas, samen met haar olympische medaille.

“Dana won vorige week goud met haar zeilteam op de Special Olympics World Games in Abu Dhabi. We hadden de wedstrijd gevolgd en waren natuurlijk enorm fier op de overwinning van onze klasgenote. Daarom versierden we de klas met vlaggen om voor een warm welkom te zorgen, en knutselden we met houten panelen ook onze eigen boot voor Dana”, klinkt het.

Dana zelf was erg blij met alle aandacht. “De reis van twee weken en de wedstrijd waren heel intensief, maar ik vond het geweldig in Abu Dhabi. Ik ben best wel blij om weer thuis te zijn, maar eerlijk gezegd mis ik het heerlijk warme weer een beetje.”