Kinderen gewond bij kop-staartaanrijding

30 maart 2019

In de Molenstrat in Reet bij Rumst zijn zaterdagnamiddag twee kinderen gewond geraakt bij het ongeval. De kinderen zaten in een voertuig dat betrokken raakte bij een kop-staartbotsing. De bestuurder van de wagen waarin de kinderen zaten, was kort voor het ongeval gestopt om een voetganger over te laten aan een zebrapad. De bestuurster van een achterligger merkte het voertuig voor haar te laat op en reed tegen het stilstaande voertuig. De kinderen liepen lichte verwondingen op en werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Ook de bestuurster die de stilstaande auto te laat had opgemerkt, raakte gewond. Zij moest eveneens naar het ziekenhuis voor verzorging. Beide auto’s raakten beschadigd en moesten worden getakeld.