Kerk Terhagen wordt mogelijk gemeenschapscentrum “Nieuwbouw voor Toerisme Rupelstreek en Museum Rupelklei” Els Dalemans

08 januari 2019

16u46 0 Rumst Het nieuwe schepencollege van Rumst haalt de renovatieplannen voor museum Rupelklei in Terhagen vanonder het stof. “We plannen een nieuwbouw voor het museum én voor het loket van Toerisme Rupelstreek. Het gemeenschapscentrum krijgt mogelijk onderdak in de kerk van Terhagen”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

De plannen om museum Rupelklei in de Uitbreidingsstraat nieuw leven in te blazen, bestaan al langer. Het oorspronkelijke plan was om een nieuwe ontmoetingszaal te bouwen naast museum Rupelklei, dat ook meteen volledig vernieuwd wordt. In de polyvalente ruimte zouden de verenigingen terecht kunnen die nu hun thuis hebben in het verouderde dorpshuis in de oude gemeenteschool in de Kardinaal Cardijnstraat. Dat plan geraakte voorheen echter niet verder uitgewerkt, de nieuwe bestuursploeg haalt het dossier nu weer vanonder het stof.

“We willen sowieso museum Rupelklei vernieuwen, maar schrappen de nieuwe ontmoetingszaal. In de plaats willen we graag het loket van Toerisme Rupelstreek naar Rumst halen. Dat loket zou niet lang meer in recreatiedomein De Schorre in Boom kunnen blijven. De locatie pal aan het water in Terhagen lijkt ons een ideale plek, omdat net dat water een grote troef is van onze streek. Het zou voor toeristen de ideale toegangspoort tot de Rupelstreek zijn.”

“Met een ‘passerelle’ kunnen we voor fietsers en voetgangers een makkelijke verbinding maken met de Rupeldijk. Het nieuwe gebouw kan meteen ook onderdak bieden aan verenigingen met een link aan de activiteiten in het gebouw, zoals heemkring Rumesta en Natuurpunt. Zo kunnen we een mooie brug bouwen tussen toerisme, erfgoed en cultuur.”

“Nu het gemeenschapscentrum uit deze plannen wordt gehaald, moeten we op zoek naar een nieuwe locatie. We denken hiervoor aan de kerk van Terhagen. De komende maanden zal de haalbaarheid van dit idee worden onderzocht, zodat we een goed zicht krijgen op de kosten en baten. We geven onszelf tot midden 2020 om de knoop definitief door te hakken.”

“Het kerkgebouw blijft toch nog altijd een belangrijk baken in ons dorp, en we willen dat zo houden. De voorgevel en de toren blijven sowieso integraal bewaard. Als een gemeenschapscentrum in dit gebouw toch niet mogelijk blijkt, kunnen er nog andere opties worden onderzocht. Zo werd ooit het idee geopperd om er een hotel in te richten.”

Er staat nog heel wat meer te gebeuren in Terhagen: “De site Molleveld wordt de komende jaren omgevormd tot een zone waar betaalbaar wonen in het groen mogelijk wordt, gecombineerd met winkels, parkeerplaatsen, onderwijs, een buitenschoolse kinderopvang én een project rond senioren. Ook de saneringsplannen voor de Terhaagse kleiputten worden alsmaar concreter. We willen het gebied toegankelijk maken voor iedereen en er natuur combineren met zachte recreatie.”