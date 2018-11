Keramisten maken meer dan 1.500 'Warmste Kommen' voor ALS Liga ‘Kleivriendinnen’ van Nora Tilley zamelen geld in voor onderzoek naar spierziekte Els Dalemans

14 november 2018

De Warmste Kom, zo heet de actie die de ‘kleivriendinnen’ van actrice Nora Tilley organiseren voor de ALS Liga. “Nora ontdekte vorig jaar dat ze ALS heeft. Wij wilden geld inzamelen voor het onderzoek naar die ongeneeslijke spierziekte, maar het kleine project werd plots gigantisch groot. Keramisten uit binnen- en buitenland schonken ons al meer dan 1.500 kommen”, zegt Bie Van Gucht van keramiekatelier Bamboo.

“Nora was cursiste in mijn atelier, we hebben haar zoektocht naar de oorzaak van haar lichamelijke klachten van dichtbij meegemaakt. Sinds Nora weet dat ze ALS heeft, proberen haar ‘kleivriendinnen’ haar zo goed mogelijk te steunen. Maar omdat er nog te weinig onderzoek wordt gedaan naar die vreselijke en ongeneeslijke ziekte, wilden we ook op een andere manier ons steentje bijdragen. Zo is het idee gegroeid om te doen wat we het liefste doen: kommen draaien”, zegt Bie Van Gucht.

“We lanceerden een oproep om deel te nemen aan ‘De Warmste Kom’, en metéén sprongen keramisten uit alle uithoeken van Vlaanderen mee op de kar. Het gaat om andere ateliers en academies, maar ook individuele keramisten. We krijgen zelfs reacties uit Nederland en Frankrijk, terwijl ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel daar niet eens gekend is. We hadden gehoopt op 500 kommen, maar mogen ondertussen al meer dan 1.500 stuks verwachten en het aantal blijft stijgen. Zelfs keramisten die ik niet ken, schenken spontaan 50 zelfgemaakte exemplaren. Bij heel wat kommen krijg ik meteen een levensverhaal bovenop. Mensen vertellen over hun eigen geliefden met ongeneeslijke ziektes, over hun verdriet, over elkaar steunen door dik en dun. Wat dit project in gang zet, ontroert mij diep. Dat er zóveel zou voortkomen uit een eenvoudig idee en een klompje klei, had ik niet durven dromen.”

“Een kom wordt verkocht voor de vaste prijs van 20 euro. Elk exemplaar, klein of groot, wordt immers met evenveel liefde gemaakt. De keramisten dragen alle kosten -de aankoop van het materiaal, het bakken en meer- zelf. Zo maken we onze opbrengst zo groot mogelijk. We organiseren verschillende verkoopmomenten, het startschot wordt gegeven op 30 november, 1 en 2 december in ons atelier in Rumst. Bijpraten kan meteen in ons ‘Keramiek Kaffee’. Ons slotevenement vindt plaats op 13 december in de winterbar op de Grote Markt in Mechelen. Daarna hopen we met een heel grote cheque naar ‘De Warmste Week’ te kunnen trekken.”

De eerste verkoop van ‘De Warmste Kom’ vindt plaats op vrijdag 30 november van 17 tot 21 uur en op zaterdag 1 en zondag 2 december telkens van 11 tot 17 uur in de Lazaruskapel, Lazarusstraat 1 in Rumst.