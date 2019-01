Kamperen aan schoolpoort verleden tijd met nieuw aanmeldsysteem Nieuwe schepencollege plant renovatie en uitbreiding van scholen Els Dalemans

09 januari 2019

13u40 0 Rumst Met een nieuw aanmeldsysteem voor de Rumstse scholen wil het nieuwe schepencollege kamperende ouders aan de schoolpoort in de toekomst vermijden. “We houden rekening met de schoolkeuze en de woonplaats van onze gezinnen”, zegt schepen voor onderwijs Wendy Weckhuysen (CD&V/3D). “Ook plannen we de renovatie en uitbreiding van enkele scholen.”

Ook in Rumst doken er de laatste jaren alsmaar meer slaapzakken, tentjes en mobilhomes op aan de schoolpoort. “Vier van onze zeven scholen kampen met een capaciteitsprobleem, maar stilaan zijn de ouders overal bang dat er geen plaats meer is voor hun kind. We hebben aan de directies van de scholen gevraagd hoe we dit probleem konden oplossen, en zij willen graag allemaal samen in één aanmeldsysteem stappen. Zo is de situatie meteen duidelijk en gelijk voor iedereen”, zegt Weckhuysen.

“We mikken op volgend schooljaar -de inschrijvingsperiode van 2020- om met dit systeem te starten. We willen niet enkel kampeertoestanden aan de schoolpoort te vermijden, maar hopen meteen ook dat we de ochtend- en avondspits kunnen beperken. Het systeem geeft immers voorrang aan leerlingen die dicht bij de school wonen. Nu tellen onze scholen -bijvoorbeeld de Sint-Jozefschool die vlakbij de A12 ligt- heel wat leerlingen van ver buiten Rumst. Ouders uit Hoboken, Puurs-Sint-Amands, Bornem... zetten hun kinderen af in Rumst op weg naar het werk. Maar het absurde is dat er voor kinderen uit de buurt zo geen plaats meer is in de school vlakbij, en ook zij de wagen moeten nemen om elders naartoe te gaan. Wij willen graag terug echte ‘dorpsscholen’ creëren.”

Rumst investeert naast een aanmeldsysteem ook in de scholen zelf. “Onze gemeenteschool Ter Doelhagen in Rumst werd de voorbije jaren opgefrist, maar de verouderde gebouwen zijn stilaan toe aan een grote renovatie. Omdat de wachtlijsten voor de subsidies enorm lang zijn, starten we nu al met de opmaak van de nodige dossiers. Zo zijn we er op tijd bij”, zegt Weckhuysen.

“In de kleuterschool van Ter Doelhagen in Terhagen hebben we enkele vrije klaslokalen beschikbaar, en daar willen we gebruik van maken door er de buitenschoolse kinderopvang (BKO) in onder te brengen. Zo vermijden we weer extra verplaatsingen en komt die BKO-ruimte meteen vrij in het oude dorpshuis. Op lange termijn plannen we een volledige nieuwbouw voor de BKO op de nieuwe woonsite Molleveld. Daar verwachten we immers heel wat nieuwe gezinnen. In Reet tenslotte willen we onze kleuterschool -die nu 2 klasjes telt- verder uitbouwen tot een volwaardige kleuterschool. Op korte termijn -tegen september 2020- zullen hiervoor modulaire units worden geplaatst, op lange termijn plannen we ook hier een nieuwbouw.”