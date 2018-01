Kaas en wijn voor Samana 29 januari 2018

De lokale afdelingen van maar liefst vijf verschillende verenigingen uit Rumst slaan de handen in elkaar voor het goede doel. Femma, Landelijke Gilde, KWB, KVLV en de Gezinsbond organiseren op vrijdag 16 februari vanaf 19 uur een kaas- en wijnavond in het Gildenhuis. De opbrengst wordt geschonken aan de plaatselijke ziekenzorgwerking 'Samana'. Voor de prijs van 18 euro kunnen deelnemers uit een uitgebreid kaasbuffet, wie geen kaasliefhebber is kan een visschotel bestellen. Inschrijven kan tot 11 februari bij Jef Buelens, Molenstraat 103 in Rumst of via één van de deelnemende verenigingen. (EDT)