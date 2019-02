Junior Journalisten vallen in de prijzen Els Dalemans

28 februari 2019

12u22 0

De gemeente Rumst en de lokale Davidsfonds-afdeling deelden de prijzen uit van de ‘Junior Journalistwedstrijd’. “In totaal namen kinderen uit acht klassen van onze Rumstse scholen deel aan de wedstrijd, en al snel werd duidelijk dat er heel wat schrijverstalent in onze gemeente zit”, zegt schepen Wendy Weckhuysen (CD&V).

“Stijn Van Camp mag zich een jaar lang de beste ‘Junior Journalist’ van Rumst noemen. Hij is leerling in het zesde leerjaar van De Wingerd Reet, en schreef een tekst over het thema ‘meesterschap’.

“Ook de andere laureaten uit de top 10 -Quinten De Paepe, Lara Alves Machado, Dina Laktit, Maymana Bouaissa, Sem De Cleen, Nio Broeckx, Anaïs Francis, Jasper De Weerdt en Piérique Smeulders- leverden knap werk en kregen een boekenpakket. De deelnemende klassen aan de wedstrijd kregen van de bibliotheek een boekenbon cadeau.”