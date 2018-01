Jarige gidsen krijgen spandoek cadeau 30 januari 2018

02u29 0

De gemeente Rumst heeft Gidsen Rumst 10e Orion gevierd naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de jeugdvereniging. "We hebben een groot spandoek overhandigd dat ze in hun lokalen kunnen hangen als herdenking aan de verjaardag", zegt burgemeester Geert Antonio. De vereniging werd opgericht naast de Scouts, die toen al 35 jaar bestond. Gestart werd in september 1967 in de refter van de vrije basisschool. 10e Orion telt momenteel meer dan 200 leden.





(WVK)