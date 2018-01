Inwoners kunnen zich vanaf morgen registreren voor ticket Tomorrowland 02u51 0 Benoit De Freine Rumst De inwoners van Boom en Rumst kunnen zich vanaf vrijdag om 20 uur registreren voor een ticket voor Tomorrowland. Daarbij zijn er in totaal 3.000 voordeeltickets voorzien, 1.500 per gemeente.

Het felst gegeerd zijn ongetwijfeld de voordeeltickets, waarmee je 165 euro betaalt voor een weekendticket in plaats van 225 euro. Eens de voordeeltickets op zijn, schakelt het ticketsysteem automatisch over op weekend- en dagtickets aan het normale tarief van de Belgische voorverkoop. Net als vorig jaar wordt aan de Bomenaars en Rumstenaars een ticketgarantie geboden. Er zijn per gemeente 150 dagtickets per dag per weekend voorzien, en een onbeperkt aantal weekendtickets.





Treasure Case

Wie een voordeelticket heeft kunnen bemachtigen, kan dat op zaterdag 24 februari komen afhalen in De Schorre. Wie een ticket koopt aan de normale prijs, mag begin juli een Treasure Case thuis verwachten met het Tomorrowland Bracelet. De registratie voor de inwoners van Boom en Rumst loopt nog tot maandag 19 uur. Na de buurtbewoners is het de beurt aan de andere inwoners van de Rupelstreek. Voor wie in Willebroek, Aartselaar, Hemiksem, Niel of Schelle woont, start de registratie om 20 uur maandagavond. Eens je registratie is voltooid, krijg je de kans om maximaal vier tickets te kopen. Wie te laat is voor deze registratiemomenten, heeft nog een aantal kansen om een ticket te bemachtigen. Die volgen op zaterdag 27 januari en op zaterdag 3 februari.





Tomorrowland is dit jaar aan zijn veertiende editie toe en vindt plaats tijdens de weekends van 20, 21 en 22 en van 27, 28 en 29 juli. Info: www.tomorrowland.com. (BCOR)