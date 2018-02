Inwoners hebben voordelig ticket Tomorrowland al binnen 26 februari 2018

02u23 0 Rumst Vijf maanden voor de start van het veertiende Tomorrowland-festival kregen de eerste festivalgangers hun inkomkaarten in handen. Drieduizend inwoners van 'buurgemeentes' Boom en Rumst mochten zaterdag hun voordeeltickets ophalen in provinciaal domein De Schorre. "Jammer dat ik volgend jaar naar Mechelen verhuis", knipoogde één van de gelukkigen.

Tomorrowland is en blijft een begrip in de wereld van de dancefestivals. In de weekends van 20, 21 en 22 juli en 27, 28 en 29 juli zal het evenement weer 400.000 mensen lokken naar De Schorre in Boom. Die inkomtickets zijn sinds begin februari allemaal aan de man gebracht, maar sinds afgelopen weekend hebben de eerste kopers hun kaartje ook effectief in handen. Een groep van 1.500 inwoners van Boom en nog eens 1.500 van het naburige Rumst kon zaterdag een eerder gemaakte reservatie aan een voordeeltarief (165 in plaats van 225 euro voor een weekend) komen bevestigen. De mensen in kwestie werd gevraagd om hun paspoort voor te leggen, zodat kon worden gecheckt of ze wel degelijk in één van de twee gemeentes woonden. "Elke inwoner van Boom en Rumst die wat wenst, kan een plaatsje op Tomorrowland reserveren. Voor drieduizend onder hen hebben we zelfs een voordeeltarief. Dat is al langer zo, want we willen een goede verstandhouding met onze buren", zegt woordvoerster Debby Wilmsen van Tomorrowland. "Voor de voordelige tickets kon je je op voorhand online proberen in te schrijven. De vraag was wel groter dan het aanbod."





"Mooie geste"

Wie bij de drieduizend 'uitverkorenen' zat, prees zichzelf dus gelukkig. "Het scheelt toch al gauw zestig euro per ticket. Dat geld kan je op het festival zelf dan weer anders besteden", lachte Tom Moens uit Rumst. Hij kwam samen met kameraad Frank Bellens naar de Schorre. "Het is mooi dat de organisatie deze geste doet. Zelf wordt het mijn tweede Tomorrowland. Na mijn eerste keer was ik meteen verkocht. Je hoeft zelfs niet van de muziek te houden om je te amuseren. Gewoon rondkijken is op zich al de moeite." Ook Lieselot Van Dievel en Eva De Mondt uit Rumst konden een goedkoper kaartje bemachtigen. "Ik ben blij dat ik nog één keer mijn voordeel heb kunnen doen", aldus Lieselot. "Over enkele maanden verhuis ik naar Mechelen, dus volgend jaar zal het niet meer waar zijn. Dan heb ik niet eens een gegarandeerd ticket meer en moet ik hopen dat ik bij de vrije verkoop niet uit de boot val." (KDC)