Herstellings- en asfalteringswerken 22 augustus 2018

De gemeente Rumst plant de komende dagen verschillende herstellings- en asfalteringswerken. Ten eerste vinden werken plaats aan de buurtweg tussen de Pierstraat en de Rozenlaan. De buurtweg krijgt een nieuw wegdek om het rijcomfort te verbeteren. De klus zal worden geklaard op 28, 29 en 30 augustus, tijdens de werken is er geen wandel- en fietsverkeer mogelijk. Ook de Pierstraat tussen de Kleine Paepedaelenlaan en het kruispunt met de A12 krijgt een nieuw wegdek. De aannemer plant de werken op 28, 29 en 30 augustus, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens deze werken is er geen verkeer mogelijk in de Pierstraat, en op de dag van de asfaltering is het niet mogelijk om met de wagen de woningen te bereiken. De omleiding voor doorgaand verkeer loopt via de 's Herenbaan en de N171a ('De Banaan').





Tot slot wordt op 28, 29 en 30 augustus ook gewerkt aan het wegdek van de Tuinwijk, Kerkstraat en Tiburstraat. Daar zorgt spoorvorming in het asfalt voor trillings- en geluidshinder. De aannemer zal er de bovenste laag asfalt verwijderen, een nieuwe laag aanbrengen en bijzondere aandacht schenken aan de rioolputten in het wegdek. Het zijn deze verzonken riooldeksels die trillings- en geluidshinder geven. Ook in deze straten is tijdens de werken geen verkeer mogelijk. (EDT)