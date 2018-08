Gezocht: vrijwilligers voor noodincidenten 09 augustus 2018

02u49 0

De gemeente Rumst is op zoek naar vrijwilligers die bij incidenten de opvangcentra en het callcenter willen bemannen. "We zoeken mensen die het niet erg vinden om 's nachts bij een noodsituatie uit hun bed gebeld te worden om te helpen. Zij moeten graag anderen willen verder helpen en stressbestendig, diplomatisch en discreet zijn", klinkt het. "Afhankelijk van het soort incident, moet er ook opvang in scholen of andere gebouwen georganiseerd worden om getroffenen die niet meteen naar huis kunnen, op te vangen. Ook hiervoor zoeken we vrijwilligers. Deze mensen zijn op geen énkel moment verplicht om deel te nemen aan een crisissituatie. Wanneer je gebeld wordt, beslis je dus zelf of je deelneemt of niet. In een gemeente zoals Rumst is er statistisch gezien 1 incident per zeven jaar."





Wie zich kandidaat wil stellen, kan terecht bij Lieve Van Camp, aanspreekpunt Noodplanning op het nummer 03 880 00 74 of lieve.van.camp@rumst.be. (EDT)