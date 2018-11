Getuigen gezocht van gewapende overval

op frituur Gemaskerde man bedreigt aanwezigen met revolver

en loopt weg met kassa TVDZM

26 november 2018

17u00 0 Rumst Een onbekende man heeft zondagavond rond 22 uur een overval gepleegd op een frituur langs de Kardinaal Cardijnstraat. De overvaller nam de kassa mee en is nog steeds spoorloos. De politie zoekt getuigen.

De gemaskerde man ging brutaal te werk. Volgens getuigen bedreigde hij niet enkel het personeel, maar ook nog een aanwezige klant met een revolver. Uiteindelijk sloeg hij lopend op de vlucht richting het centrum van Rumst. Hij liet zijn rugzak achter, maar nam wel de kassa mee. Over de exacte buit is voorlopig nog niets bekend. Politiezone Rupel kwam na de overval ter plaatse en kamde de omgeving uit in de hoop de dader zo snel mogelijk te kunnen vatten. Er werd ook een speurhond ingezet. Voorlopig zonder resultaat, de overvaller is nog steeds spoorloos. De politiezone zoekt nu mogelijke getuigen. Zij kunnen terecht op het nummer 03/443.09.00. Bij de overval raakte niemand gewond.