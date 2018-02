Geparkeerde auto gaat in de vlammen op 17 februari 2018

02u44 0

Een wagen is volledig uitgebrand op een carpoolparking in Rumst. De brandweer snelde gisterenmiddag rond drie uur naar de parking langs de E19 en de Bussestraat ter hoogte van het viaduct in Rumst. Om een nog onbekende reden vatte de geparkeerde wagen plotseling vuur. De brandweer kon het voertuig snel blussen en voorkomen dat de vlammen oversloegen op de andere geparkeerde wagens. De auto kon wel niet meer gered worden en brandde volledig uit. Er raakte niemand gewond bij het incident. De brand veroorzaakte heel wat rookhinder waardoor het verkeer in de Bussestraat in beide richtingen tijdelijk verstoord was. De oorzaak van de brand wordt onderzocht, vermoedelijk gaat het om een technisch defect in het motorcompartiment. (BSB)