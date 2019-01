Gemeenteraad voortaan te beluisteren op gemeentewebsite Wannes Vansina

04 januari 2019

Voor het volgen van de gemeenteraadszittingen van Rumst, hoef je je voortaan niet meer te verplaatsen. De gemeente laat de debatten registeren en plaatst de geluidsopnames vervolgens op de website. “De zittingen zullen wel niet rechtstreeks te beluisteren zijn want een live-verbinding is enorm kostelijk”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA). De eerste zitting die werd opgenomen, is de installatievergadering van donderdagavond. Voor het eerst waren de raadsleden met 25, in plaats van de 23 in vorige bestuursperiode. Overigens legden niet alle verkozenen de eed af. Garry Van Rompuy en Mathilange Goossens (sp.a-Groen) beslisten niet te zetelen en worden vervangen door Bart Peeters en Christoph Marckx, Geert Van der Auwera (CD&V-3D) laat zich vervangen door André Gielis.