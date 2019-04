Gemeente Rumst verzamelt aanvragen stormschade Els Dalemans

07 april 2019

17u15 0 Rumst De gemeente Rumst verzamelt de schadegevallen van inwoners naar aanleiding van het noodweer op zondag 10 maart.

“Ook in onze gemeente veroorzaakten de uitzonderlijke weersomstandigheden van die dag op verschillende plaatsen schade. De eerste stap is altijd om een schadedossier op te starten bij de eigen verzekeraar. Maar daarnaast gaan we als gemeente ook een dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds, om de storm zo als een algemene ramp te laten erkennen.”

“We vragen inwoners daarom om schade door te geven die niet door de eigen brandverzekering wordt gedekt. Via het e-loket op de website www.rumst.be kunnen inwoners ons een beschrijving van de stormschade en bijhorende foto’s posten. Wij verzamelen alle dossiers tegen 30 april, zodat we binnen de voorziene termijn de aanvraag kunnen doorsturen.”