Gemeenschapswachten en meer camera's moeten veiligheid verhogen Els Dalemans

11 januari 2019

15u31 0 Rumst Het nieuwe schepencollege van Rumst wil de veiligheid in de gemeente verhogen. Om dit doel te bereiken, staan enkele nieuwe plannen en investeringen op het programma.

“Ons eerste werkpunt is een verhoging van de operationele slagkracht van de politie. We gaan daarom met de andere gemeentebesturen uit de Politiezone Rupel overleggen hoe we onze ploeg zeker op vlak van interventies beter kunnen uitbouwen. Ook willen we meer investeren in buurtpolitiewerking met een reorganisatie van de wijkagentenwerking”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

“We beseffen ook dat er heel wat zaken zijn die inwoners storen, maar die spijtig genoeg niet hoog op de prioriteitenlijst van de politie staan. Daarom plannen we de aanwerving vna een gemeenschapswacht. Deze persoon kan bij zaken als sluikstorten, foutief parkeren... een GAS-boete uitschrijven om zo korter op de bal te spelen en die soorten overlast tóch aan te pakken.”

“Om ook doorgaand verkeer, snelheidsovertreders en geseinde voertuigen te kunnen onderscheppen en verbaliseren, willen we ons bestaande ANPR-cameranetwerk verder uitbreiden in oppervlakte en werking. We merken dat dit systeem bij onze buren van politiezone Mechelen-Willebroek erg goed werkt, maar ook dat er hierdoor een verschuiving optreedt naar onze zone.”