Elektrisch toestel veroorzaakt slaapkamerbrand Els Dalemans

12 januari 2019

21u30 0 Rumst De brandweermannen van Hulpverleningszone Rivierenland rukten zaterdagavond uit voor een slaapkamerbrand in de Pieter Breughellaan in Reet (Rumst). Eén van de bewoners raakte lichtgewond toen hij het vuur zelf probeerde te blussen.

De brand zou zijn ontstaan door een elektrisch toestel dat was omgevallen in de slaapkamer. De bewoners ondernamen daarop zelf een bluspoging. Toen het hen niet lukte om het vuur te doven, hebben ze de slaapkamer verlaten en de deur dichtgetrokken. Zo is de brand beperkt gebleven tot die ene ruimte.

“Alle leden van het gezin konden veilig de woning verlaten, één persoon liep wel lichte brandwonden op maar die konden ter plekke verzorgd worden”, zegt burgemeester van Rumst Jurgen Callaerts (N-VA).

“De brandweer kon het vuur snel volledig blussen, en het huis werd grondig geventileerd. Omdat er heel wat rook was ontstaan en er een sterke brandgeur in huis hangt, kregen de bewoners van onze vuurvechters de raad om voor alle zekerheid de nacht bij familie of vrienden door te brengen.”