Eerste laadpalen voor elektrische wagens

Op de Markt en aan sporthal Uitgedekt Schoor werden net de eerste twee openbare laadpalen voor elektrische wagens in de gemeente Rumst geplaatst. Per laadpaal zijn er twee voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen voorzien. "De komende jaren zullen er nog meer elektrische laadpalen geplaatst worden, in totaal al zeker zeven stuks. Het eerstvolgende exemplaar komt in het dorpscentrum van Reet", zegt schepen voor Milieu en Mobiliteit Wendy Weckhuysen (CD&V). Aan de twee servicestations op de E19 ter hoogte van Rumst bevinden zich ook al elektrische laadpunten, zowel in de richting Antwerpen als Brussel. (EDT)