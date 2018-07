Duitse feestganger gewond bij ongeval 24 juli 2018

02u38 0

In de Petrus Van der Taelenstraat in Rumst is gisterochtend een 22-jarige Duitser gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man liep lichte verwondingen op en moest naar het Heilge Familie Ziekenhuis in Reet worden overgebracht. De twintiger zat samen met één andere persoon in de auto. Ze werden aangereden door een personenwagen.





De politiezone Rupel spreekt van een kop-staartaanrijding. De brandweer werd ook ter plaatse gevraagd om bijstand te verlenen. Zowel de Nederlanders en de Duitsers beeochten afgelopen weekend het dancefestival Tomorrowland en waren op terugweg naar huis. (TVDZM)