Dilemma na vondst van middeleeuwse burcht: gemeente moet kiezen tussen bewaren of bebouwen

Els Dalemans

04 april 2019

16u07 1 Rumst De vondst van een middeleeuwse burcht op de hoek van de Markt en de Kerkstraat in Rumst zorgt voor een dilemma. “Voor Erfgoed Vlaanderen is de site niet waardevol genoeg, maar voor ons als gemeentebestuur wél. We moeten nu zelf beslissen of we de vondst willen bewaren en openstellen, of er toch appartementen op laten bouwen”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

“Sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek wil op de hoek van de Markt en de Kerkstraat 7 appartementen bouwen. Daarvoor werden woningen gesloopt, en bij het uitbreken van de kelders vond men een brede muur. Zoals het hoort, werd deze vondst gemeld aan het agentschap Onroerend Erfgoed. De instelling stuurde archeologen naar Rumst, die de site verder onderzochten. Ze legden de voorbije dagen de restanten van een middeleeuwse burcht bloot”, zegt Callaerts.

“Concreet vond men de resten van een hoefijzervormige hoektoren, waarop een brede rechte muur aansluit. De muur is meer dan twee meter breed. Tegen die wand was ooit een binnengebouw gemetst, waarvan een keldergewelf bewaard bleef. De vorm en bouwstijl van de resten komen overeen met burchten uit de 13de tot 15de eeuw.”

Romeinse nederzetting

“We weten dat Rumst een heel rijk verleden heeft. Onze gemeente was ooit een Romeinse nederzetting, een belangrijk knooppunt omwille van de ligging aan onze rivieren. Deze toevallige archeologische vondst is daar een duidelijke getuige van. De bouwheer van de burcht was waarschijnlijk één van de toenmalige heren van Rumst, Nasau-Vianden. Zij behoorden tot de hoogste adel van hun tijd, en zijn de rechtstreekse voorouders van de Nederlandse koning Willem I Van Oranje Nassau Vianden.”

Focus op erfgoed

“Erfgoed Vlaanderen heeft na het onderzoek besloten dat de vondst niet waardevol genoeg is om te bewaren. Voor hen kunnen de bouwwerken voor de appartementen dus van start gaan. Maar vanuit het schepencollege denken wij daar anders over. Deze vondst is misschien niet voor Vlaanderen, maar wél voor Rumst, heel belangrijk. Wij schreven in ons nieuwe bestuursakkoord ook net dat we meer moeten focussen op erfgoed.”

600.000 euro

“Als we ervoor kiezen om de site te bewaren en als toeristische trekpleister uit te bouwen, dan staan we natuurlijk voor een gigantische investering. We moeten de grond overkopen van Goed Wonen Rupelstreek, we willen daarna ook zelf een archeoloog verdere opgravingen laten doen, …. Sowieso wordt dit een investering van minimum 600.000 euro. Als we er voor toch gaan, moeten we mogelijk andere projecten schrappen.”

Snel beslissen

“Het alternatief is om de restanten onder het beton te laten verdwijnen. Dat wij die beslissing nu moeten nemen, en meteen de keuze maken voor alle volgende generaties, maakt het moeilijk. Er is al zwaar over gedebatteerd in het schepencollege, en we merken ook dat het ook leeft bij de bevolking. Treuzelen heeft echter geen zin: deze maand nog moet de knoop worden doorgehakt.”