Dieter Wijckmans nieuwe voorzitter van N-VA Rumst Antoon Verbeeck

04 maart 2019

De leden van N-VA Rumst kozen Dieter Wijckmans als nieuwe voorzitter van de afdeling. Wijckmans volgt Benjamin De Roeck op, die twee jaar aan het roer stond en momenteel voorzitter van de gemeenteraad is. Acht jaar geleden stond Wijckmans mee aan de wieg van N-VA Rumst. “Het is voor mij een eer om deze verjongde dynamische ploeg te mogen leiden en de koers van N-VA Rumst verder te mogen uitstippelen met onze uitgebreide fractie. Door ons mooi resultaat op 14 oktober hebben we onze fractie verder kunnen uitbouwen in de gemeenteraad en het bijzonder comité en kunnen we zo samen met het bestuur verder bouwen aan een beleid voor elke Rumstenaar. Ten slotte sta ik er op om Benjamin De Roeck uitdrukkelijk te bedanken voor zijn voorzitterschap de afgelopen jaren.” Bruno Koninckx is de nieuwe ondervoorzitter van de afdeling.