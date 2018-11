Delhaize stelt nieuwe winkelconcept voor Els Dalemans

15 november 2018

19u51 1 Rumst Na 10 maanden bouwen en verbouwen gooit Delhaize Reet (Rumst) de deuren van de gloednieuwe winkel aan de ‘s Herenbaan weer wagenwijd open voor de klanten. “Deze winkel is niet alleen mooier en gezelliger dan ooit, het is ook de eerste Delhaize-winkel in Vlaanderen waar we ons nieuwe winkelconcept voorstellen”, zegt Roel Dekelver van Delhaize.

“We deden een grondige bevraging bij onze klanten en ontwierpen op basis van die informatie een volledig nieuwe inrichting. Zo werd het winkelparcours intuïtiever ingericht en zijn er verschillende nieuwe assortimenten bijgekomen. Zo is er het ‘Fresh Atelier’, een zone waar kant-en-klare schotels vers worden klaargemaakt. Het Fresh Atelier vind je meteen aan de ingang van de winkel, in de buurt van de 6 kassa’s en de 8 self-scans. Klanten kunnen er snel en gezond shoppen zonder veel tijd te verliezen. Voor het maken van de fruitsappen en de soepen worden onverkochte producten uit de winkel gebruikt. We focussen ook op minder verpakkingen: onze biozaden, -noten en -granen zijn beschikbaar in bulk, en we voeren herbruikbare katoenen zakken in voor de afdelingen fruit en groenten. Ook het bio-assortiment wordt extra in de kijker gezet, en voor de kleinste klanten creëerden we een Kids Corner.”

De Delhaize-supermarkt in Reet vind je aan de s’Herenbaan 178.