De Crequi's organiseert 8ste 'G-Sport petanquemelée' 08 augustus 2018

De Rumstse petanqueclub De Crequi's heeft samen met Sport Vlaanderen en de Rumstse Sportraad de intussen achtste editie van de 'G-Sport Petanquemelée' georganiseerd. "We mochten onder een stralende zomerzon maar liefst 39 G-sporters uit zeven verschillende instellingen verwelkomen, met daar nog eens 45 valide senioren bovenop", zegt secretaris Theo De Belser. "Het doel van dit tornooi is sporters met en zonder beperking samen te laten spelen en zo de kloof te verkleinen. Het evenement wordt ieder jaar groter en ook het enthousiasme bij de deelnemers blijft groeien. We kijken daarom nu al uit naar onze negende editie, die hopelijk nóg meer deelnemers telt."





Meer info over De Crequi's: www.crequis.be.





(EDT)