Copy/Paint toont werk van Schavaebou en Cineklub Els Dalemans

13 december 2018

18u02 0 Rumst Copy/Paint, zo heet de dubbeltentoonstelling van kunst- en hobbyvereniging Schavaebou en de Koninklijke Cineklub-Rumst.

“We werkten met beide verenigingen samen aan een uniek project. De schilders van Schavaebou kozen uit een reeks foto’s van de leden van de Cineklub een dertigtal geschikte exemplaren uit. Die beelden -met uiteenlopende onderwerpen- werden telkens gebruikt als inspiratiebron voor een nieuw schilderij”, zegt voorzitter van de Koninklijke Cineklub-Rumst Augustijn Buelens. “Het resultaat van onze unieke samenwerking stellen we samen tentoon op zaterdag 15 december van 14 tot 18 uur en op zondag 16 december van 10 tot 18 uur in de lokalen van Schavaebou in de Statiestraat 5 in Rumst. De dubbeltentoonstelling is vrij te bezoeken, iedereen is welkom!”