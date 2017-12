Clubs tegen 2020 in nieuwe lokalen BOUW GEMEENSCHAPSCENTRUM OP SITE RUPELKLEI START IN 2018 ELS DALEMANS

02u33 0 Foto Marc Aerts Schepen Jurgen Callaerts naast de sporthal, waar nieuwe jeugd- en sportinfrastructuur zal worden gebouwd. Rumst De Rumstse deelgemeente Terhagen krijgt nieuwe jeugd- en sportinfrastructuur op de site van sporthal 'Uitgedekt Schoor'. "We willen het Dorpshuis slopen om een plein aan te leggen, maar dan hebben we wel een nieuwe plek nodig voor onze jeugd- en turnverenigingen. Voor hen plannen we een nieuwbouw naast de sporthal, een project van ongeveer 600.000 euro", zegt schepen Jurgen Callaerts (N-VA).

"We maakten in ons aangepast meerjarenplan ruimte vrij voor de bouw van nieuwe jeugd- en sportinfrastructuur in Terhagen. We willen graag de site van het Dorpshuis slopen, gevestigd in de oude gebouwen van gemeenteschool Ter Doelhagen in de Kardinaal Cardijnstraat. De locatie pal in het centrum van het dorp, is sterk verouderd en vraagt heel wat onderhoud en herstelling. Het is een echte geld- en energieverslinder. Het is dé ideale plek voor een nieuw dorpsplein, mogelijk met nog wat ruimte over voor enkele gezinwoningen. Maar dan moeten we eerst voor een alternatief zorgen voor de gebruikers van het Dorpshuis", zegt Callaerts.





"Ons plan is nu de site van de sporthal, die al volledig volgeboekt is, uit te breiden met een turnzaal en jeugdlokalen. Zo kunnen onze turnverenigingen en de lokale Chiro-afdeling daar terecht. We schatten de kost voor het project op een 600.000 euro. We gaan in 2018 met een architect aan de slag om onze ideeën en het hele bouwdossier concreet uit te werken. Ook met de jeugdbeweging zullen we nog afspraken maken, want deze jongeren steken graag zelf de handen uit de mouwen. Dit is een ideale manier om de kostprijs wat te drukken. De grond waarop we willen bouwen, is al eigendom van de gemeente. We hopen de bouwwerken in 2019 op te starten en in 2020 af te werken."





Moderner museum

"Natuurlijk komt er ook een nieuwe locatie voor het Dorpshuis zelf. Eerder beslisten we al dat dit gloednieuwe gemeenschapscentrum gebouwd zal worden op de site Rupelklei in de Uitbreidingsstraat. Het huidige gebouw van het klei- en baksteenmuseum gaat volledig tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuwbouw met een veel moderner museum en een gemeenschapszaal. Op de eerste verdieping plannen we een cafetaria. Ook de geschiedkundige kring Rumesta zal naar deze locatie verhuizen. Het nieuwe gemeenschapscentrum zal ook toegankelijk zijn vanop de Rupeldijk, en krijgt een ruimte met tribune en een ruimte met foyer. Zo kunnen er voorstellingen en concerten georganiseerd worden, maar ook feesten van de gemeente of verenigingen. Voor deze nieuwe cultuursite ligt 3 miljoen euro klaar. We hopen de eerste steen nog dit najaar te kunnen leggen en het geheel in 2019 af te werken."