CD&V-3D stelt lijstduwersduo voor 19 mei 2018

Het Rumstse kartel CD&V-3D stelt met Wilfried Van Den Eede van CD&V en Ingrid Mermans van 3D het lijstduwersduo voor dat op 14 oktober de twee laatste plaatsen van de lijst zal vullen. Van Den Eede woont al sinds zijn geboorte in Rumst, hij is hoogspanningsagent van Eandis en actief in heel wat lokale verenigingen: de Rumstse Volksfeesten, Parochieraad Sint-Pieter, KWB Rumst, het Parochieteam, de Kerkraad en de Schoolraad... Mermans komt uit een landbouwersfamilie uit Reet, en is zelf hoofdlabotechnicus Klinische Biologie in UZA. De top 5 van CD&V-3D werd eerder al bekendgemaakt: Wendy Weckhuysen trekt, gevolgd door Geert Van der Auwera, André Gielis, Marc Verschueren en Ilse Moons. (EDT)