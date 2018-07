Buurthuis: "Vragen over helikopters" 24 juli 2018

In het buurthuis van Tomorrowland kunnen ze tevreden terugblikken op het eerste festivalweekend.





"De meeste vragen die we hebben gekregen, hielden zoals gewoonlijk verband met verkeer en mobiliteit", klinkt het.





"We hebben ook een aantal opmerkingen gekregen over het geluid van de helikopters die tot 's avonds laat boven Boom en Rumst cirkelden. Die helikopers werden gebruikt door de politie of om filmopnames te maken."





Het buurthuis is nog tot en met dinsdag 31 juli iedere dag geopend en is te vinden in de Nachtegaalstraat bij de watertoren. (BCOR)