Buurt blijft vechten tegen komst windmolens Welzijnsgroep trekt naar Raad voor Vergunningsbetwistingen Els Dalemans

26 november 2018

19u11 1 Rumst De welzijnsgroep ‘Geen Windmolens E19' trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouw van twee windmolens langs de E19 in Rumst en Kontich. “Minister Schauvliege gaf net een bouwvergunning voor deze turbines. Maar het gaat hier plots om een ander type molen waarover we geen informatie kregen”, zegt Frans Baes.

Jaren geleden al plande het bedrijf W-Kracht de bouw van toen nog vier windmolens in de Varenbroekstraat in Reet en Kontich. Maar W-Kracht kreeg niet enkel tegenwind van de lokale gemeentebesturen, ook de omwonenden verenigden zich om de komst van de turbines tegen te houden.

“De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het eerste dossier goed, wij gingen in beroep bij Vlaams minister van Milieu Joke Schauvlieghe (CD&V), die het dossier tegenhield. Daarop diende W-Kracht een nieuwe aanvraag in voor de plaatsing van twee windmolens. Ook dat dossier vochten we aan, en de provincie volgde ons. Maar minister Schauvliege gaf W-kracht nu wél een vergunning. Daar leggen wij ons niet bij neer, we zullen dit dossier aanvechten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, aldus Baes.

“De reden is eenvoudig: de minister heeft het in de bouwtoelating plots over windmolens van een ander type dan de turbines in de oorspronkelijke aanvraag. Over dit nieuwe type molen heeft men ons nooit informatie gegeven. Er is dus ook geen inspraak mogelijk geweest. De studies over de gevolgen van een andere inplanting zijn ook niet aangepast: niet voor geluidshinder en niet voor slagschaduw”, klinkt het.

“De minister schrijft bovendien dat de molens moet voldoen aan de voorwaarden voor ‘lichtbebakening’ op de wieken, zoals omschreven door Defensie. Die lichtbebakening houdt in dat er 24 op 24 een flitsende verlichting aanwezig moet zijn op de draaiende wieken. Bij de eerste aanvraag voor de vier turbines vond de minister dat zélf onaanvaardbaar. Dat was toen reden genoeg om een bouwtoelating te weigeren. En nu legt diezelfde minister de lichtbebakening op! Wij twijfelen er niet aan dat draaiende wieken met flitsende lichten een pak hinder zullen veroorzaken.”

Hoe moet het nu verder? “Het is nu aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen om het dossier grondig te bestuderen, en dat kan maanden in beslag nemen. W-Kracht kan in principe de bouw van de turbines al opstarten, maar loopt dan wel het risico dat de constructie na uitspraak ook weer moet worden afgebroken. Wij zijn vrij zeker dat we de procedure ook dit keer winnen.”