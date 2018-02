Bussen verdwijnen toch uit centrum AANLEG WEG VOOR NIEUWE STELPLAATS DE LIJN KRIJGT GROEN LICHT ELS DALEMANS

21 februari 2018

02u29 0 Rumst De Lijn kan binnenkort dan toch verhuizen naar een nieuwe stelplaats op de voormalige site VCR. De gemeente gaat hiervoor een openbare weg aanleggen tussen de rotonde in de Hollebeekstraat en het nieuwe terrein. "Met de verhuis vanuit de Molenbergstraat halen we heel wat bussen uit ons dorpscentrum", zegt burgemeester Geert Antonio (N-VA).

De Rumstse gemeenteraad zet morgen normaal gezien het licht op de groen voor de kostenloze overdracht van de gronden van de site VCR. De totale oppervlakte van het perceel -onderdeel van het vroegere beton- en bouwmaterialenbedrijf VCR-Van Cauwenbergh- is 6.912 vierkante meter en ingekleurd als gebied voor ambachtelijke bedrijven of KMO. Het is ook op die site dat De Lijn een nieuwe stelplaats wil bouwen. Omdat het gebied nog niet ontsloten was, werd de verhuis jarenlang uitgesteld.





Rotonde aangelegd

"Twee jaar geleden werd al een nieuwe rotonde aangelegd in de Hollebeekstraat, met één doodlopende arm. Die willen we nu doortrekken naar de nieuwe stelplaats van De Lijn", zegt Antonio. "De onderhandelingen hebben heel wat tijd in beslag genomen, maar we hebben uiteindelijk een goede deal gemaakt met de eigenaar. De grond wordt kostenloos aan ons overgedragen, wij zullen er een ontsluitingsweg met veilig fietspad aanleggen. Ook plannen we de nodige grachten, zodat we meteen de waterproblematiek in de buurt kunnen aanpakken. Omdat wij de nieuwe openbare weg aanleggen , en deze meteen doortrekken tot de Doelhaagstraat, zal deze ook gebruikt kunnen worden als ontsluiting voor de industrie. Dit dossier is niet alleen belangrijk voor De Lijn, maar ook voor de toekomst van ons dorp. Door de stelplaats aan de Molenbergstraat te verhuizen, halen we heel wat busverkeer uit het centrum. Bovendien krijgen we zo plots héél wat open ruimte ter beschikking, waar we vast iets moois kunnen realiseren."





Kritiek oppositie

Oppositiepartij sp.a-groen is niet opgezet met het punt op de gemeenteraad. "Wij krijgen deze notariële akte voorgeschoteld zonder omkadering of voorgaande raadscommissie. Nochtans gaat het hier om een aantal zeer belangrijke en verregaande engagementen vanwege het gemeentebestuur ten gunste van VCR", zegt Garry Van Rompuy. "Zo zal het gemeentebestuur de terreinen achter de Tuinwijk wijzigen tot woongebied, een grote meerwaarde voor de eigenaar van deze gronden. Ook staat Rumst in voor de aanleg en de financiering van de nieuwe weg met inbegrip van de verwijdering van alle verhardingen van het tracé. Wij schatten deze kost zeker op 450.000 tot 600.000 euro. We vragen dan ook om het punt af te voeren."





"We gaan inderdaad onderzoeken of het mogelijk is om bewoning mogelijk te maken op de terreinen die aansluiten op de Tuinwijk, maar zeker is dit nog helemaal niet. Deze grond grenst aan de dorpskern, we denken dat de meerwaarde van woningen daar groter is dan van industrie", reageert Antonio.





"Voor de aanleg kunnen we rekenen op maar liefst 85 procent subsidies. Dit dossier is belangrijk voor de toekomst van De Lijn én van Rumst. Ik hoop dan ook dat we na heel wat vertraging nu eindelijk kunnen doorwerken. De plannen voor de weg zijn klaar, het is realistisch om de werken begin 2020 op te starten."