Burgemeesters Rupelstreek: "Laat waterbus varen tot Rupelbrug in Boom" 23 januari 2018

02u44 0 Rumst De burgemeesters van de Rupelstreek zijn unaniem vragende partij voor de uitbreiding van de waterbus. Ze willen dat het traject, dat momenteel loopt van Antwerpen tot Hemiksem, wordt doorgetrokken tot in Boom. "De waterbus kan een alternatief bieden voor de oververzadigde A12/N177", luidt het.

Momenteel vaart de waterbus vanaf het Steenplein in Antwerpen via Kruibeke naar Hemiksem en terug. Maar als het van de burgemeesters van de Rupelstreek afhangt, wordt het traject nog verder uitgebreid richting de Rupel. Op de jongste conferentie van de burgemeesters in Schelle is gebleken dat ze het voorstel unaniem ondersteunen. Ze hebben hun verzoek gericht aan het Havenbedrijf en het provinciebestuur en hopen op een gesprek.





"De ontsluiting van onze regio is problematisch", zegt Schels burgemeester Rob Mennes (CD&V), voorzitter van de conferentie. "De A12/N177 is al oververzadigd en een van de zwartste punten van de provincie, met files en ongevallen tot gevolg. Heel wat automobilisten vermijden de A12/N177 en kiezen voor de N148. Maar ook daar is het saturatiepunt bereikt. Naast de bus en de trein kan een waterbus met voldoende frequentie een bijkomend alternatief vormen. Bovendien zou de waterbus ook het recreatief verkeer kunnen stimuleren."





Rioleringswerken

Zeker met wegenwerken op de A12/N177 in het verschiet kan de komst van de waterbus een goede zaak zijn. "Midden 2018 starten op de A177 in Aartselaar, tussen Atlas Copco en de Guido Gezellestraat, ingrijpende rioleringswerken. Deze werken gaan meer dan een half jaar duren, er dreigt chaos. De waterbus kan het probleem iets verzachten", verduidelijkt Mennes.





De burgemeesters hopen dat de waterbus minstens tot in Schelle zou varen. Indien mogelijk zelfs voorbij de Rupelbrug, tot in Boom.





Zowel in Boom als in Schelle bestaat al een veerdienst, respectievelijk naar Klein-Willebroek en Wintam. "Met de aanlegsteigers is daar al infrastructuur beschikbaar", vervolgt Mennes. "Wij zijn bereid om financieel ons steentje bij te dragen. Het zou sterk zijn mocht ook de provincie deelnemen." (BCOR)