Burgemeester op derde opvolgersplaats voor Vlaams Parlement Els Dalemans

14 februari 2019

13u33 0 Rumst Burgemeester van Rumst Jurgen Callaerts (N-VA) staat op de derde opvolgersplaats voor het Vlaams Parlement.

“Ik ben de partij heel dankbaar voor deze mooie plaats. Ik blijf sowieso burgemeester van Rumst, maar een link met Brussel is enorm belangrijk. Als de kiezer het toelaat, zal ik daarom héél graag vanaf 26 mei de belangen van de Rupelstreek verdedigen in het Vlaams Parlement. Over grote mobiliteitsdossiers zoals de doortrekking van de Expresweg/N171 wordt immers dààr beslist.”

“Mijn deelname aan deze verkiezing is best spannend. Onze Vlaamse lijst wordt getrokken door Antwerps burgemeester en kandidaat-minister-president Bart De Wever. Indien N-VA na de verkiezingen mee in de Regering stapt, komt er een plek vrij in het Parlement en vergroot ook de kans dat ik er effectief een zitje kan opnemen.”