Burgemeester moet schepen laten voorgaan 02 februari 2018

02u46 0 Rumst Schepen Jurgen Callaerts (33) wordt lijsttrekker en kandidaat-burgemeester voor N-VA in Rumst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Burgemeester Geert Antonio (37) staat op de derde plaats.

Jurgen Callaerts is schepen van Financiën, Jeugd en Communicatie. Callaerts is "trots en dankbaar voor deze kans". "Ik heb een fantastisch team achter mij, dat in 2011 haast vanuit het niets een afdeling uit de grond stampte en een jaar later de grootste partij van Rumst werd. We hebben al een mooi parcours afgelegd, en gaan voor meer van dat."





Burgemeester Geert Antonio krijgt vanuit de partij de derde plaats toegewezen. "Ik had het graag anders gezien, maar ik blijf mij ook vanop deze derde plaats -en vanuit mijn functie als burgemeester- voor de volle 100 procent inzetten voor Rumst, Reet en Terhagen. Het is aan de kiezer om te oordelen welke rol mij na 14 oktober toekomt."





Antonio behaalde bij de verkiezingen van 2012 als lijsttrekker 842 voorkeurstemmen, Callaerts kreeg op de derde plaats 291 kiezers achter zich. (EDT)