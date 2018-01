Brandweer houdt geslaagde oefening in oude Delhaize 02u38 0 Foto Klaas De Scheirder Brandweerlui evacueren mensen uit de winkel.

De brandweerzone Rivierenland hield gisterochtend een grote rampoefening in de oude Delhaize van Reet. Dat gebouw wordt vanaf vandaag afgebroken en vervangen door een nieuwbouw, maar op de valreep mochten de brandweerkorpsen van Rumst en Boom er dus nog een winkelbrand ensceneren. "De contacten met Delhaize werden gelegd via een collega-brandweerman die er jaren geleden nog werkte", vertelt René Van Hoye van brandweer Rivierenland. "De directie van Delhaize gaf ons zonder problemen de toestemming om er ons ding te doen, waarvoor dank. Voor ons was het een unieke kans om eens een levensechte oefening te organiseren. Aan de oefening namen twintig acteurs deel die slachtoffer moesten spelen en 48 brandweerlui. Het winkelpand werd vol met rook gespoten en dan was het aan ons om mensen te evacueren. Achteraf mochten we terugblikken op een erg geslaagde oefening. Zeker onze jongere en minder ervaren mensen toonden zich heel enthousiast. De ervaring die ze hier opdeden, kan in de toekomst misschien nog van pas komen." (KDC)